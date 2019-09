V novi Guinnessovi knjigi rekordov tudi Luka Dončić

Katera lovna ptica v Evropi je najhitrejša? To vprašanje je navdihnilo ustanovitev Guinnessove knjige rekordov leta 1955. Na začetku je bila to ena sama knjiga, ki je izšla v mali sobi nad telovadnico, potem pa je zrasla v globalno večmedijsko blagovno znamko s pisarnami v Londonu, New Yorku, Miamiju, Pekingu, Tokiu in Dubaju. Danes vsebino svetovnega formata objavlja ne le prek knjig, temveč tudi preko TV-oddaj, družbenih medijev in dogodkov v živo.

V novo desetletje je v popolnoma prenovljeni in posodobljeni obliki pred kratkim izšla izdaja Guinnessove knjige rekordovza leto 2020. V enajstih poglavjih, polnih presežkov, so predstavljeni najosupljivejši, izjemni in navdihujoči podvigi, v katerih predstavljeni rekorderji dokazujejo, da je s trdim delom, trudom in talentom možno vedno znova premikati meje mogočega.

Upravna ekipa Guinnessove knjige rekordov vsak dan pregledala več kot 100 prijav. Kot vedno je ob strogih postopkih preverjanja in zahtevi, da vsaka prijava izpolnjuje niz ključnih kriterijev, preden se sploh lahko poteguje za uradni naziv Guinnessovega svetovnega rekorda, tudi letos skozi sito prišlo približno 15 odstotkov vseh prošenj.

Kljub temu, da so morali prijave za 'najkrajši svinčnik na svetu', 'največ neprebranih elektronskih sporočil' in 'najdaljše prhanje' odkloniti, je bilo v zadnjih 12 mesecih 5103 uspešnih prijav. Poleg več tisoč prijavljenih rekordov so v knjigi zbrani tudi presežki, ki jih vodstvu upravne ekipe sporočijo številni svetovalci in sodelavci. Letošnja novost je tako tudi svetovalec za robotiko Evan Ackerman. Slednji je novinar, bloger in predavatelj znanosti, ki v posebnem poglavju predstavlja 10 robotov, med katerimi so vsi nosilci različnih svetovnih rekordov.