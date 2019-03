V Jadranu posneli 'sestro' v Kaliforniji naplavljene orjakinje

Bralka Nina nam je posredovala fotografije in posnetke ribe z imenom mesec, ki je ne boste pogosto opazili med svojimi morskimi dogodivščinami, saj se zadržuje daleč od obale in živi v globinah do 400 metrov. Je pa pogled na to neobičajno ribo neverjetno doživetje.

Po objavi novice, da se je na plaži v Kaliforniji pojavila ogromna čudna riba, ki za tisti konec sveta ni običajna, nam je pisala bralka Nina, ki je podobno ribo opazovala med svojimi počitnicami na Hrvaškem. Poslala nam je fotografije in posnetke ribe, ki se je približala njihovi jadrnici in jim tako omogočila nepozabno dogodivščino. "Ko smo videli članek, smo se spomnili, da smo tudi mi pred leti na družinskem ribarjenju na Hrvaškem, zraven otoka Vir, imeli bližnje srečanje z njo," pripoveduje bralka. Lopari v severnem Jadranu niso pogosti. FOTO: Bralka Nina Sicer niso videli ogromne Mola tecte, ki jo je naplavilo v Kaliforniji, pač pa so videli vrsto Mola mola ali po domače ribo mesec. Obe ribi sta iz družine morskih loparjev (teh je pet vrst), le da je prva značilna na južni polobli, druga pa se pojavlja tudi v Sredozemlju. "Domačini so nam takrat pojasnili, da gre za ribo mesec, ki je redka in se zadržuje v večjih globinah, in da smo imeli veliko srečo, da smo jo videli, namreč veliko ribičev baje nima nikoli te sreče," še pravi Nina. Lopari v severnem Jadranu niso pogosti. Največkrat se zadržujejo daleč od obal, v odprtem morju. Živijo do globine 400 metrov. Podobno kot morski psi lahko tudi loparji plavajo s hrbtno plavutjo nad gladino, kar lahko pogosto vodi do zamenjave. Predstavnika loparjev morski mesec (Mola mola) in lopar (Ranzania laevis) po slovenski zakonodaji spadata med zaščitene živalske vrste.