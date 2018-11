V Parizu razstava o Michaelu Jacksonu

V Parizu bo do sredine februarja razstava z naslovom Na zidu (On the Wall) o Michaelu Jacksonu.

Razstava Na zidu (On the Wall) prikazuje tudi, da Jackson ni očaral le za časa življenja, saj so številni eksponati nastali po njegovi smrti.

Postavitev bo na ogled do 14. februarja prihodnje leto. Dela zanjo so si izposodili iz javnih in zasebnih zbirk, nekatera pa so nastala prav za to retrospektivo, ki je bila od junija do oktobra na ogled v Nacionalni portretni galeriji v Londonu, po Parizu pa bo prihodnje leto odpotovala še v muzej Bundeskunsthalle v Bonnu in v Muzej sodobne umetnosti v mestu Espoo na Finskem.

Kralj popa, kot so ga imenovali, je bil eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Objavil je deset studijskih albumov, največ uspeha je požel leta 1982 z albumom Thriller. S prodanimi albumi in turnejami je zaslužil na milijone dolarjev. Umrl je junija 2009 v 51. letu starosti v eni od losangeleških bolnišnic zaradi odpovedi srca, ki je bila posledica prevelikega odmerka zdravil.