V Planini pod Golico postavili 17-krat manjšo kopijo planiške velikanke

Slovenija je na stopničkah v smučarskih poletih na 17-krat pomanjšani kopiji planiške velikanke v Planini pod Golico. Na dvorišču domačina Cena Razingarja, ki jo je postavil, so pripravili četrto tekmo, na njej pa so sodelovali strokovnjaki, ki vsako leto konec marca delajo v Planici. Figurice skakalcev, ki so jih spuščali po zaletišču, so skušale popraviti svetovni rekord, kar jim zaradi neugodnih razmer ni uspelo.