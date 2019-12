V Postojnski jami bodo na ogled jubilejne žive jaslice

Tako kot doslej bodo dobiček iz poslovanja namenili za investicije, ki jih tudi v letu 2020 ne bo malo. Prva bo že več let načrtovana prenova promenade od razstavišča Expo do vhoda v Postojnsko jamo, za katero bodo v prihodnjih štirih letih predvidoma namenili štiri milijone evrov.

Leto bodo zaključili s predvidoma 31 milijoni evrov prihodkov, čisti poslovni izid pa bo predvidoma za 12 odstotkov višji kot leta 2018 in bo znašal 9,5 milijona evrov. Poslovni izid EBIT bo predvidoma znašal 11,65 milijona evrov.

Predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj je povedal, da je bilo leto 2019 za družbo Postojnska jama rekordno. Jamo bo tako letos obiskalo skupno 870.000 obiskovalcev, skupaj z ogledom ostalih znamenitosti pa bodo do konca leta našteli preko 1,36 milijona obiskovalcev.

Prenova upravne stavbe, do katere je prišlo zaradi prostorske stiske in dotrajanosti stavbe, se je že začela. Načrtujejo pa tudi prenovo drugega dela hotela Jama, v kateri bodo pridobili novih 78 dvoposteljnih sob, kongresne dvorane ter nove notranje in zunanje gostinske prostore. Vrednost prenove je ocenjena na štiri milijone evrov.

Predvidoma spomladi prihodnje leto bo Postojnsko jamo obiskal že 40-milijonti obiskovalec. Vse več je zanimanja tujih gostov; 14 odstotkov vseh obiskovalcev tako prihaja iz Italije, osem odstotkov iz Nemčije, šest odstotkov jih je iz Slovenije, sledijo pa jim obiskovalci iz Velike Britanije, Južne Koreje, Madžarske, Poljske, ZDA in Izraela.

V jami se za obiskovalce posebej potrudijo v božičnem času, ko pripravijo žive jaslice. Ob letošnjem jubileju bodo te zasijale z avdio-vizualnimi učinki ter kostumi magičnega gledališča Serpentes. Poleg lokalnih igralcev bodo gostili tudi vrhunske glasbenike, med katerimi bodo izstopaliNuša Derenda, ki bo zapela Ave Mario, Luka Sešekbo navduševal s svojo interpretacijo Svete noči, v Koncertni dvorani pa bo ob koncu predstave odmeval glas operne pevke Urške Kastelic.

Letošnja posebna novost so unikatne mehanske jaslice, ki v miniaturi prikazujejo Postojnsko jamo in legendarni jamski vlakec. Delo Bernarda Boleta je v domači delavnici nastajalo več kot 10 let oz. 2500 ur, je še povedal Batagelj.