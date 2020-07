V predmestju Zagreba iščejo pobeglega kraljevega pitona

Zagrebško zavetišče je fotografijo pitona objavilo na Facebooku in ljudi pozvalo k iskanju. Ob tem so dodali, naj se kače ne bojijo. " Če jo opazite, nas pokličite ," so zapisali ob tem pa ljudem svetovali, naj se pitona ne dotikajo.

Med lokalnimi prebivalci je nato zavladala panika, mnoge pa je skrbelo, da bi plazilec obiskal tudi njihov dom. V zavetišču so zato navedli nekaj več informacij o tej vrsti kače. Kot navajajo, je kraljevi piton med ljubiteljimi plazilcev pogost hišni ljubljenček, ljudem pa ni škodljiv. Ni strupen in ni agresiven, najraje pa se prehranjuje z glodalci. Človeka ne napade, morebitne poškodbe pa so možne le pri hranjenju, so zapisali.

Lastnica pitona je sicer velika ljubiteljica nenavadnih hišnih ljubljenčkov. Doma ima poleg kače še kuščarja in Madagaskarske sikajoče ščurke, poroča portal 24sata.