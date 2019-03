The Umbilical Brothers sta Shane Dundas in David Collins sta ssvojim izvirnim in visokonapetostnim slogom komedije v več kot 20 letih obkrožila svet in obiskala 38 držav. V Slovenijo sta se vrnila z "otroško" predstavo, ki pa pokaže kako je, če gre vse povsem narobe ...

David Collins in Shane Dundas že dobrih 30 let navdušujeta kot The Umbilical Brothers. FOTO: Miro Majcen

59-letniShane DundasinDavid Collins znata na golem odru ustvariti absurdne prizore s popolnoma unikatno igralsko tehniko. Nastopila sta celo pred britansko kraljico v sklopu Royal Variety Showa, v Sydneyski operi, spremljala sta Robina Williamsa, nastopila pred koncertom Jamesa Browna naWoodstocku '99 in na oddaji The Late Showz obema gostiteljema, Davidom Lettermanom in Stephenom Colbertom.

"V predstavah se skušava dotakniti notranjega otroka v vsakem članu občinstva" FOTO: Miro Majcen

Nova predstavaNot Suitable For Children (Ni primerno za otroke) je potovanje v najbolj grozljive kraje, kamor se prej še nista podala, in ki je lahko friteza za možgane – to je potovanje v svet otroške zabavne industrije. Od plesa vesele muhe, pa do nadležnega posebnega zvezdniškega gosta v predstavi, ki vsebuje nasilje, neprimeren jezik in vsebine, ki vključujejo droge in seks.

"Do zdaj sva obiskala 38 držav, prišla sva iz Avstrije in greva naprej v Švico." FOTO: Miro Majcen

"Nekoč sva naredila oddajo The Upside Down Show, ki je bila zelo uspešna v ZDA, Veliki Britaniji in v Avstraliji. V njej je bilo veliko stvari , ki so nama jih pometali ven, jih nisva smela uporabiti, ker so naju producenti ves čas opozarjali na omejitve. Zato sva te odeje zapisala in si jih zapomnila. Zdaj pa sva te ideje uporabili zdaj in se domislila, da če bi dva igralca skušala naredili predstavo za otroke in da bi šlo vse narobe. Kar sva potem združila v to predstavo," nam je razložil David.

"Delava novo predstavo, ki bo pred živim zelenim zaslonom, kamerami, kjer bo vse v živo in bo zanimivo." FOTO: Miro Majcen

"Bolj kot so stvari neprimerne, bolj so primerne za naju, saj gre pri komediji za vse tiste stvari, ki se ne bi smele zgoditi. V tem kontekstu, otroške predstave, pa imava dovoljenje, da to uporabiva. Od preklinjanja, pa do nasilja, seksualnih namigov in podobno. V tem časih moraš biti previden, ko vsi skušajo biti politično korektni. Pri nama nikoli zadeve niso politične, čeprav včasih skušajo biti. Morda sva otročja, a nisva seksistična ali rasistična, ker so to iz dobrih razlogov dandanes občutljive teme. Ne živiva v takem svetu, zato sva s tega vidika dokaj varna."" pa je dodal Shane.

Letos sva gostovala na Kanarskih otrokih in na Portugalskem, kjer doslej še nisva nastopala. Morda ba odhajava tudi v Čile, v Kolumbijo in v Brazilijo." FOTO: Miro Majcen

Njuna komika je na trenutke zelo divja in neuravnovešena, morda celo nekoli izprijena, a hkrati inteligentna in nespoštljiva prav na mestih, ko je to najbolj primerno. Shane in David ostajata mojstrsko samosvoja in hkrati izjemna v svoji unikatnosti.

"Ne smeš pozabiti na svojega notranjega otroka, to se nama zdi najbolj pomembno." FOTO: Miro Majcen