V prestolnici razstava svetovno znanega fotografa Nicka Brandta

V slovenski prestolnici je na ogled razstava znanega angleškega fotografa Nicka Brandta. Razstava The Day May Break oziroma v prevodu Napočil bo dan je prvi del globalne serije, ki prikazuje ljudi in živali, ki so jih prizadeli degradacija in uničenje okolja. Fotograf je serijo snemal v državah, ki najmanj onesnažujejo okolje, a so podnebno najbolj ranljive.