Pred odprtjem novega egiptovskega muzeja restavriranje Tutankamonovih zakladov

Vse odkar je britanski arheolog Howard Carter leta 1922 odkril nepoškodovano grobnico, bodo zakladi faraona Tutankamona v posebnem krilu novega muzeja prvič v zgodovini razstavljeni skupaj. Mumija Tutankamona, ki je vladal Egiptu med letoma 1332 in 1323 pred našim štetjem, ostaja na prvotni lokaciji v Dolini kraljev v Luksorju. Bo pa v Velikem egipčanskem muzeju mogoče videti njeno virtualno repliko.

Predmete iz Tutankamonove grobnice v nov muzej selijo iz več muzejev in skladišč, med drugim iz Egipčanskega muzeja na trgu Tahrir, muzeja v Luksorju in grobnice same. Ekipa restavratorjev jih je najprej natančno fotografirala, opravili so rentgensko analizo ter testirali materiale.

"Seznaniti smo se morali s stanjem vsakega kosa posebej – plastmi zlata, lepilom, strukturo lesa," je povedal restavrator Eid Mertah iz Egipčanskega muzeja. Krhke kose so stabilizirali z japonskim papirjem in lepili, ki so reverzibilna in minimalno invazivna.

Metode, ki so jih restavratorji uporabili v času odkritja, so bile namenjene zaščiti predmetov, vendar danes, več kot stoletje po odkritju, restavratorjem predstavljajo izziv. Ena takšnih je voščena obloga, ki je sicer pripomogla k ohranitvi predmetov, vendar se je v desetletjih nanjo naložila umazanija, zato se je zmanjšal lesk zlata.

V projekt restavriranja se je vključila tudi Japonska, ki je v obliki posojila zagotovila 800 milijonov dolarjev (682 milijonov evrov) in tehnično podporo. Egiptovski konservatorji, številne so usposabljali japonski strokovnjaki, so delovali v 19 laboratorijih. Kot ena najzahtevnejših za konserviranje se je izkazala pozlačena krsta iz Tutankamonove grobnice v Luksorju.