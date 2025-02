V prodajalni 'zaposlili' robota: 'Ni nas strah, da bi prevzela naše delo'

Ushi in Bushi sta robota, ki med delom tudi zaplešeta. Sta sodelavca, ki sta razveselila prodajalce v eni od trgovin v nemškem Münchnu. Ni nas strah, da bi prevzela naše delo, pravijo zaposleni, ki so nad robotoma navdušeni. Pomoč enega od njiju, prve robotke Ushi, so zelo dobro sprejele tudi stranke. Kako jim pomaga in zakaj se je poslovodja po dobrih odzivih odločil za nakup še enega robota?