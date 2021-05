V reki Detroit odkrili 'rečno pošast', ki naj bi bila stara več kot 100 let

Osebje urada za zaščito rib in divjih živali Alpena je aprila v reki Detroit ulovilo orjaško ribo. Strokovnjaki menijo, da gre za eno največjih samic jezerskega jesetra, kar so jih kdaj zabeležili v ZDA, poroča BBC. Na podlagi obsega in velikosti 'rečne počasti' pa pravijo, da gre za samico, ki je stara več kot 100 let.