V Rimu brezplačni klimatizirani kinematografi in knjižnice

V Italiji so se ob vročinskem valu odločili ponuditi ohladitev svojim prebivalcem. Mestne oblasti v Rimu so se namreč odločile, da bodo brezplačno odprli vrata klimatiziranih kinematografov in knjižnic.

Vročina v Rimu FOTO: AP

V pobudi sodeluje 11 kinematografov in 11 knjižnic. "Podnebne spremembe so žal resničnost. Vplivajo na življenje ljudi, njihovo zdravje, družbene stike in zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti," je v sredo na novinarski konferenci dejal rimski podžupan za kulturo Massimiliano Smeriglio. Ti prostori, ki jih je označil kot "podnebna zatočišča", bodo po njegovih besedah nekaterim prebivalcem omogočili tudi, da premagajo osamljenost. "V njej so se znašli, ker ne morejo preživljati prostega časa na prostem," je prepričan podžupan.

Vročina v Italiji FOTO: AP

V kinematografih bodo vsako popoldne pripravili po dve projekciji desetih italijanskih filmov, med njimi tudi novejšo filmsko priredbo Romea in Julije. Ogled bo mogoč do zapolnitve prostih mest. Rimski župan Roberto Gualtieri je pobudo, ki bo potekala do 4. avgusta, pozdravil. "Ljudje si bodo v njenem okviru lahko namreč ogledali film in se hkrati umaknili pred vročino," je strnil.