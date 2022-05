Obsežna iskalna akcija se je minuli vikend odvijala v mestecu blizu romunske prestolnice. Številni policisti, redarji, reševalci in veterinarji z uspavalnimi pištolami so krožili po mestu in iskali leva, ki naj bi se potikal po mestnih ulicah in poljih. Policija je preverjala tudi posnetke nadzornih kamer, uporabili so dron in dva sledilna psa, da bi leva le izsledili. Naposled so žival uspeli najti, a to ni bil lev, kot so zatrjevali prestrašeni prijavitelji.