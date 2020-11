V Sloveniji pravi Pekel, pa tudi Drama, Krivica in Polom

V Sloveniji imamo zelo raznovrstna imena krajev, nekatera so bolj, druga manj znana. Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je na petek trinajsti pobrskal za kraji, ki imajo "ne ravno posrečenih imen in ki morda na prvi pogled ne delujejo ravno prijetna" .

Med kraji z (ne)posrečenimi imeni so tako na primer Pekel, ki ga imamo tako na Štajerskem kot tudi v osrednjeslovenski regiji. Poznamo tudi kraj Drama, Krivica, Besnica, Britof in Polom.

In čeprav morda na prvi pogled res ne delujejo ravno prijetni, so Čudno selo, Bruhanja vas, Fučkovci, Špeharji, Brce, Reva in Lačna Gora zagotovo prav prijetni kraji, verjetno se imajo lepo tudi v Pijani Gori.

Kdo bi si mislil, da se v Sloveniji nahaja tudi Puščava, čeprav po drugi strani to ne preseneča, glede na to da poznamo tudi kraj Suša, Žejna in Žeje. Na drugi strani poznamo tudi Močvirje in Blato.

In čeprav se nekateri Slovenci prihajajo iz Mrzle Luže ali pa Mrzlega Polja, so drugi iz Znojil. Poznamo tudi kraj Svinjsko, a ni znano, kako je tam vroče ali hladno. Očitno pa imamo Slovenci radi tudi kri, poznamo namreč tudi kraja Krvavi Potok in Krvava Peč.

Večkrat pa nam je bilo zgleda tudi hudo. Tako poznamo Hudi Vrh, Hudo Polico, preprosto samo Hudo, pa tudi Malo Hudo, kar pa je še vse v redu, dokler nas ne dočaka Hudi Konec.

Malo za šalo, malo za res, v teh naseljih v letu 2020 živi 7.267 prebivalcev, so še sporočili iz SURSa.