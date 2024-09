V Sloveniji se mudi Tim Cook, izvršni direktor podjetja Apple

Izvršnega direktorja podjetja Apple so v zadnjih dneh opazili med sprehodom po Petkovškovem nabrežju, v kavarni Mestnega muzeja Ljubljana in v restavraciji Strelec, ki jo vodi priznani chef Igor Jagodic. Da je tam večerjal Tim Cook, nam je sporočil bralec Aljaž, ki nam je posredoval tudi skupno fotografijo, njegov obisk pa so potrdili tudi v restavraciji.