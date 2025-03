V Španiji našli najstarejše kosti človeškega obraza v zahodni Evropi

Zgodnji ljudje so v Evrazijo iz Afrike prišli pred vsaj 1,8 milijona leti, kar dokazuje pet lobanj iz obdobja v Dmanisiju v Gruziji. Lobanje pripisujejo Homo erectusu, prvi zgodnji človeški vrsti, ki je zapustila afriško celino, poroča The Guardian.

Doslej so za najstarejše človeške ostanke v zahodni Evropi veljali med 1,1 in 1,2 milijona let stari kosi čeljustne kosti in zobje iz Sime del Elefante. Mlajše človeške ostanke izpred 800.000 let so našli v bližnji jami Gran Dolina (Ogromna vrtača). Posebne lastnosti slednjih so raziskovalce pripeljale do tega, da so jih obravnavali kot posebno vrsto, in sicer Homo antecessor oziroma pionirskega človeka.

Španski raziskovalci so za revijo Nature napisali, da so ostanki, ki so jih našli zdaj, bolj primitivni kot Homo antecessor, vendar spominjajo na Homo erectusa. Ker je bila ekipa glede identitete fosila negotova, ga je označila za vrsto Homo affinis erectus, kar odraža njeno tesno povezavo s starejšim človekom.