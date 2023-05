So bile to najkrajše volitve za župana vseh časov? V španski vasici so z volitvami zaključili v manj kot pol minute po odprtju volišč. Župan, ki tam vlada že od leta 1973, je takoj po zaprtju volišč izrazil prepričanje, da bo prejel 100-odstotno podporo občanov. In jo je. V rekordno kratkem času.