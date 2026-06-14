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V središču Ljubljane znova Sejalec kiparja Franceta Kralja

Ljubljana, 14. 06. 2026 16.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Slavnostno odprtje

Na pročelje stavbe na današnji Štefanovi ulici 9 v Ljubljani, kjer so leta 1931 na tedanji Gajevi ulici slavnostno odprli palačo Hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, se je danes vrnil Sejalec kiparja Franceta Kralja. Prvotni kip je stavbo krasil le desetletje od leta 1931 dalje.

Rekonstrukcija izginulega, 3,7 metra visokega kipa, je nastala na pobudo Vida Libnika. Ta je za STA povedal, da je ob preselitvi na Štefanovo ulico leta 2012 želel izvedeti čim več o stavbi in naletel na podatek, da je na njej nekoč stal Kraljev kip Sejalca. Kip je po Libnikovih besedah že na starih fotografijah deloval izjemno impozantno in bilo je očitno, da je močno zaznamoval podobo stavbe in celotnega okoliša. Poleg podobe ga je zelo pritegnila tudi neznana usoda kipa.

Sejalec v Ljubljani
Sejalec v Ljubljani
FOTO: Bobo

Kiparjev sin, danes že pokojni Zlat Kralj, mu je kasneje razkril, da je bil kip prvotno narejen iz lesa in obdan s tolčenim bakrom. Njegov oče, ki je eksperimentiral z novimi postopki, pa je očitno malce slabše spojil dva kosa bakra. Voda je pronicala skozi režo, les je strohnel in kip je propadel, kar naj bi se zgodilo konec leta 1940 ali v začetku leta 1941. Na stavbi, ki so jo odprli oktobra leta 1931, tako kip ni stal niti deset let. Nato je prišla druga svetovna vojna in kip je počasi tonil v pozabo.

Slavnostno odprtje
Slavnostno odprtje
FOTO: Bobo

Izdelavo rekonstrukcije Sejalca sta prevzela kiparja Denis Dražetić in Denis Vučko, študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pod mentorstvom kiparja in profesorja na akademiji Matjaža Počivavška. V letu 2024 sta kip izdelala v glini, sledila je izdelava kalupov, v družinski livarni Livartis v Ljubljani pa so postopno ulivali posamezne dele v bron. Pri rekonstrukciji Sejalca je bil po Počivavškovih besedah največji izziv vživetje v Kraljevo delo, da bi bila podoba rekonstruiranega kipa čim bliže izvirniku. Prav tako velik izziv je bila nadnaravna velikost figure. Del stroškov ponovne postavitve Sejalca so prevzeli lastniki stanovanj in del donatorji.

Sejalec v Ljubljani
Sejalec v Ljubljani
FOTO: Bobo

Slikar, grafik in kipar France Kralj (1895–1960) velja za vodilnega predstavnika slovenskega ekspresionizma in poznejše nove stvarnosti. Kiparstvo in slikarstvo je študiral na akademijah na Dunaju in v Pragi. Vrsto let je bil profesor na ljubljanski Srednji tehniški šoli in bil aktiven v okviru delovanja različnih likovnih društev.

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