V stanovanju na Škotskem odkrili 135 let staro steklenico s sporočilom

Vodovodar ni mogel verjeti svojim očem, ko je pod talnimi deskami naletel na 135 let staro steklenico s sporočilom. Odhitel je do lastnice stanovanja, ki je steklenico razbila, da je lahko prebrala zapis. V sporočilu je med drugim zapisano: "Kdor bo našel to steklenico, bo morda mislil, da najin prah raznaša po cestah." V sporočilu je bil tudi datum zapisa: 6. oktober 1887.

50-letni vodovodar Peter Allan je v ponedeljek med delom v tla hiše izvrtal luknjo, saj je želel najti cevi, čakalo pa ga je presenečenje. "Soba je velika okvirno 12 kvadratnih metrov in vrtal sem točno okoli steklenice, ne da bi vedel, da je sploh tam. Ne morem verjeti," presenečeno pripoveduje. Odhitel je do lastnice Eilidh Stimpson, ki je počakala, da sta se domov vrnila tudi otroka, nato pa je poskušala s pinceto izvleči sporočilo iz steklenice. Ker to ni bilo mogoče, je steklenico s kladivom razbila, poroča BBC. Vsi so se zbrali okoli sporočila, Eilidh pa je prebrala kaj piše: "James Ritchie in John Grieve sta položila ta tla, vendar nista spila viskija. Kdor bo našel to steklenico, bo morda mislil, da najin prah raznaša po cestah." V sporočilu je zapisan tudi datum, 6. oktober 1887. Za BBC je Eilidh povedala, da ji je bilo sicer grozno, da je morala razbiti steklenico, ampak je bil to edini način, da je lahko prišla do sporočila. Pravi, da je vse razbitine shranila v posodi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Podpisana moška sta živela nedaleč od najdbe Družinski prijatelj je v popisu prebivalstva iz leta 1881 našel imeni podpisanih moških. Živela sta le nekaj kilometrov stran v predelu Newington v Edinburgu. Kustos iz Škotske nacionalne knjižnice je družini sicer priporočil, naj sporočilo hranijo v posebnem ovitku. Eilidh je povedala še, da bodo v luknjo, kjer so našli steklenico, postavili steklenico s prepisom prvotnega sporočila, zraven pa bodo pripisali še svoje sporočilo, nato pa bodo luknjo zaprli. icon-link Glasujte za najboljši portal v regiji. FOTO: 24ur.com