V Stradivarijevi rojstni hiši delavnice izdelovanja violin

"Mit o Stradivariju se je rodil med temi zidovi in tu je vzniknila Stradivarijeva vizija popolne resonance violine," so besede violinista Fabrizia von Arxa in ustanovitelja fundacije, ki je obnovila hišo v Cremoni. V hiši je med letoma 1667 in 1680 živel slavni lutnjar, čigar instrumenti so dobili latinsko obliko njegovega imena: Stradivarius.

V obnovljeni hiši so postavili tudi delavnico, ki je bila sicer v preteklosti preseljena v drugo hišo in pozneje uničena. Na mestu, kjer se je prvotno nahajala, so zdaj postavili dve delovni mizi, ki ju bodo lahko uporabljali mladi mojstri in mojstrice, ki izdelujejo strunska glasbila. Mladi glasbeniki se bodo tu lahko udeleževali mojstrskih tečajev.

Največja posebnost hiše, v kateri je Stradivari živel s svojo prvo ženo in šestimi otroki, je pokrita terasa na strehi. Na njej je slavni lutnjar obešal svoje violine in jih sušil v svetlobi zahajajočega sonca. "Od tod tudi skrivnostna barva njihovega laka: med rdečo, rjavo in oranžno," je povedal von Arx. V Cremoni so od nekdaj živeli lutnjarji z vsega sveta, Stradivari pa je uporabljal enak lak kot drugi v mestu. Ena od skrivnosti Stradivarijevega zvoka naj bi bila prav izpostavljenost violin elementom na tej terasi, je pojasnil von Arx. "Zaradi vročine in vlage, ki prevladujeta v Cremoni, se les spreminja in pozneje bolje stabilizira," je dodal.

Antonio Stradivari je živel v Cremoni na severu Italije, kjer je izdeloval violine, tudi harfe, violončela in kitare, in to do leta 1737, ko je umrl, star 93 let. Od 1100 violin, violončelov, viol in drugih godal, ki jih je izdelal, jih je ohranjenih le še približno 650. Ta na dražbah dosegajo vrtoglave vsote, največ so iztržili za Stradivarijevo violino Lady Blunt, ki je bila leta 2011 prodana za 15,89 milijona ameriških dolarjev.