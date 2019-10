V stripu Asterix po 60 letih prvič nastopa junakinja

Rdečelasa čemerna najstnica Adrenaline ima dolge lase spletene v kito, oblečena je v črno opravo, za vratom pa ima zlate naušnike. Asterixu in Obelixu je v 38. stripovskem albumu iz kultne serije, ki jo izvirno podpisujeta avtor besedila Rene Goscinny in stripar Albert Uderzo , naloženo, da Adrenaline varujeta pred Rimljani, medtem ko najstnica raziskuje svojo uporniško plat.

Za novim albumom stoji dvojica, ki se je podpisala že pod dve predhodni izdaji – avtor besedila Jean-Yves Ferri ter stripar Didier Conrad. Ustvarjalca skušata čim bolj pristno ohranjati dediščino svojih mentorjev Goscinnyja in Uderza, sta pa z uvedbo lika Adrenaline poskrbela za svojevrsten preobrat, navaja The Guardian.

"Nismo si želeli ustvariti lika, zgrajenega na zapeljivosti, kakšni so ponavadi bili ženski liki v Asterixu. Večinoma je šlo za mlade, privlačne ženske, ki so zapeljale Obelixa, pri tem pa se je njihova vloga končala," je spomnil Conrad.

Zanimivo je tudi, da Adrenaline predstavlja galsko najstnico, ki zaradi medgeneracijskih razlik prihaja v navskriž s svojima skrbnikoma. Ferri je dejal, da je skušal za lik oblikovati poseben besednjak, 'neke vrste najstniški jezik tistega časa', pri tem pa je uporabil izraze današnje mladine.

Stripovski albumi o Asterixu so zelo priljubljeni med bralci in so po svetu doslej dosegli prodajo 370 milijonov izvodov. Prevedeni so bili v več kot 100 jezikov, navdahnili pa so tudi več filmov in animiranih serij.