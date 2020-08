V tekmovanju za Novozelandca leta tudi slavni maček Mittens

Maček, ki so ga poimenovali Mittens, se je pridružil številnim nominirancem za vsakoletno nagrado Kiwibank, ki vključuje pomembne osebnosti iz vseh sektorjev. Od politikov, zdravstva, medijev in glasbe pa vse do oblikovalcev.

Mittens je slaven postal po tem, ko so domačini v novozelandskem glavnem mestu začeli dokumentirati njegove dogodivščine. Maček, pasme turška angora, ima celo svojo Facebook skupino imenovano "Čudežne avanture Mittensa". Skupina ima več kot 53.000 članov.

Muzej v Wellingtonu je Mittnesu in njegovim dogodivščinam posvetil celo mini razstavo, imenovano "Floofy and Famous". Maja je župan mesta Andy FosterMittensu podelil ključ mesta. Ta čast je bila prej dodeljena direktorju "Gospodarja prstanov" Petru Jacksonu. Mittensa je ta čast doletela, ker je "v prestolnico prinesel srečo, smeh in 'kulskost' - in ker je mesto s svojimi mačjimi vragolijami postavil na zemljevid v mednarodnem merilu", so zapisali v vladni izjavi Wellingtona.