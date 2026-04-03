Zanimivosti

V Trstu na ogled oblačila Lady Gaga, Madonne in Harryja Stylesa

Trst, 03. 04. 2026 08.00 pred 25 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Razstava Exposure – The Power of Being Seen v tržaškem muzeju ITS Arcademy na ogled postavlja kreativni dialog med zvezdniki in njihovimi stilisti. V ospredju razstave sta identiteta in jezik mode, med drugim so na ogled kosi oblačil angleškega glasbenika Harryja Stylesa, ameriške pevke Lady Gaga in ameriške igralke Gwyneth Paltrow.

Kot piše na spletni strani muzeja, so zvezdniki postali obrazi in telesa, skozi katere se izražajo današnje želje, vrednote in protislovja. Za vsakim javnim nastopom je neviden proces interpretacije in pripovedovanja zgodb, ki ga vodi stilist, ti pa veljajo za figure, ki identitete, čustva in namere spremenijo v podobo.

Razstavo Exposure je kuriral belgijski stilist Tom Eerebout, ki je mednarodno znan po sodelovanju z zvezdniki in ustvarjalci, kot so Lady Gaga, za katero je oblikoval danes ikoničen nastop na pariških olimpijskih igrah, Kylie Minogue, Rita Ora in Austin Butler. Na razstavi predstavlja svoj svet skozi izbor kreacij za nekatere najbolj znane osebnosti popularne kulture, vključno s kosi oblikovalcev, ki so svojo kariero začeli v Trstu prek natečaja ITS.

Z oblačili in dodatki, ki so jih nosili glasbeniki Lady Gaga, Harry Styles, Beyoncé, Madonna, Björk in Damiano David (Måneskin) ter igralki Gwyneth Paltrow in Jenna Ortega, razstava predstavlja raznolikost modnih slogov in jezikov, pa tudi dela številnih oblikovalcev in modnih hiš.

Pripravili so tudi razstavni katalog, ki vključuje misli kuratorja razstave Eerebouta, filozofa Emanuela Coccie in poznavalca mode Olivierja Saillarda. Po tržaški ulici Via Cassa di Risparmio so na ogled postavili tudi velike panoje, ki gledalca vabijo k razmisleku o umetnosti in pripovedni moči podobe. Razstava v Trstu je na ogled do 3. januarja 2027.

trst razstava madonna lady gaga obleke Exposure - The Power of Being Seen
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

travc
03. 04. 2026 11.08
Kopa briga?
