V Trstu na ogled oblačila Lady Gaga, Madonne in Harryja Stylesa

Kot piše na spletni strani muzeja, so zvezdniki postali obrazi in telesa, skozi katere se izražajo današnje želje, vrednote in protislovja. Za vsakim javnim nastopom je neviden proces interpretacije in pripovedovanja zgodb, ki ga vodi stilist, ti pa veljajo za figure, ki identitete, čustva in namere spremenijo v podobo.

Razstavo Exposure je kuriral belgijski stilist Tom Eerebout, ki je mednarodno znan po sodelovanju z zvezdniki in ustvarjalci, kot so Lady Gaga, za katero je oblikoval danes ikoničen nastop na pariških olimpijskih igrah, Kylie Minogue, Rita Ora in Austin Butler. Na razstavi predstavlja svoj svet skozi izbor kreacij za nekatere najbolj znane osebnosti popularne kulture, vključno s kosi oblikovalcev, ki so svojo kariero začeli v Trstu prek natečaja ITS.

Z oblačili in dodatki, ki so jih nosili glasbeniki Lady Gaga, Harry Styles, Beyoncé, Madonna, Björk in Damiano David (Måneskin) ter igralki Gwyneth Paltrow in Jenna Ortega, razstava predstavlja raznolikost modnih slogov in jezikov, pa tudi dela številnih oblikovalcev in modnih hiš.

Pripravili so tudi razstavni katalog, ki vključuje misli kuratorja razstave Eerebouta, filozofa Emanuela Coccie in poznavalca mode Olivierja Saillarda. Po tržaški ulici Via Cassa di Risparmio so na ogled postavili tudi velike panoje, ki gledalca vabijo k razmisleku o umetnosti in pripovedni moči podobe. Razstava v Trstu je na ogled do 3. januarja 2027.