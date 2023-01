V Trstu razstava Banksyjevih del

Delo umetnika, ki velja za enega najbolj prepoznavnih imen v svetovnem merilu, združuje satirično ulično umetnost in subverzivne epigrame v povezavi s črnim humorjem in grafitiranje z značilno uporabo šablon. Vključuje politične in družbeno-kritične grafite, narisane na ulicah, zidovih in mostovih. Njegova največja prednost je, da je vedno aktualen in dobro ve, kdaj in kje mora "udariti".