V Vietnamu zasegli 345.000 rabljenih kondomov, ki so jih očistili in prodajali kot nove

Posnetki vietnamske televizije prikazujejo polne vrečke s kondomi v skladišču v južni vietnamski provinci Bin Duong. Policija je sporočila, da so imele vreče z uporabljenimi in znova predelanimi kondomi, ki so jih zasegli, kar 360 kilogramov. Ocenjujejo, da gre za približno 345.000 kondomov. Lastnik skladišča ni izdal, kje so nabavljali takšne količine rabljenih kondomov, poroča Reuters.