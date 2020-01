V zadnji sekundi rešil psa, ki se mu je povodec zataknil v dvigalu

Zdravnik iz Tampa Baya na Floridi, ki je ravno zaključil svojo izmeno, ni niti slutil, da bo ob prihodu domov postal pravi junak in rešil še eno življenje. Lahko bi rekli, da se je znašel ob pravem času na pravem mestu. S hrano v roki in še vedno v zdravniški uniformi je stopil do dvigala v domači stoplnici. "Moja soseda je ravno prišla iz dvigala s svojim psom in ravno, ko je izstopila, sem opazil, da je povodec še vedno v dvigalu," je za CNNdejal Mohammad Awad. Vrata dvigala so se zaprla, psa pa je v sekundi potegnilo za njim.

Zdravnik je brez razmišljanja odvrgel hrano in skočil za psom, ki je visel na zunanji strani dvigala in cvilil. "Vse se je odvijalo kot v počasnem posnetku, vendar se je zgodilo tako hitro. Preden sem se zavedal, je psa potegnilo v zrak in skočil sem v akcijo," se spominja Awad. Najprej je poskusil odpeti povodec, a brez uspeha. Nato je skušal povodec strgati, a tudi to ni šlo. Nesrečni pes se je davil, lastnica in moški pa sta ga na vse pretege skušala rešiti. V zadnjem hipu se je povodec vendarle pretrgal, tako da sta pes in zdravnik padla po tleh. Pes je nato prestrašeno oddirjal stran.