V Zadru 'vpregli' opice, sove, pobarvane ptice in kače

Resda si na Hrvaškem med turistično sezono pomagajo s tujo delovno silo, a da bodo svojevrstni turistični delavci postale eksotične živali naši sosedi niso ravno pričakovali. Opice, sove, pobarvane ptice in kače so poleti postale stalnica na ulicah Zadra. In s tem – nezakoniti delavci. Njihovi lastniki jih namreč izkoriščajo in ponujajo turistom za fotografiranje. Služenje denarja na ta način ni dovoljeno, gre za mučenje, saj zakon ne dovoljuje izpostavljanja živali pod takšnimi pogoji. Mesto Zadar je že stopilo v akcijo. Če ulovijo lastnike, ki se na ta način okoriščajo, jih doleti kazen od skoraj 2 do 4 tisoč evrov.