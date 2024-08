V zavetišču za živali so praznovali svetovni dan mačk

V ljubljanskem zavetišču za živali so praznovali svetovni dan mačk. Ta praznik opozarja na čudovita bitja, ki jih ljudje včasih slabo razumemo. V zavetišču so ljudi pozvali, naj posvojijo kakšno mačko, a predvsem, naj se zavedajo, da so to živali, ki niso naša last, ampak si svet delimo z njimi. In drug drugemu lahko damo veliko.