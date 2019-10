V ZDA purani povzročajo prometne nesreče in zastoje

Prebivalci ameriškega Staten Islanda imajo prav posebno težavo. Njihov kraj so namreč zavzeli divji purani in, kot pravijo nekateri prebivalci, razmere postajajo nevzdržne, saj jih ptiči naravnost terorizirajo. Težave poskušajo rešiti že leta, porabili so več stotisoč dolarjev, a purani še vedno povzročajo zastoje v prometu, ustrahujejo ljudi in, kar nekatere še posebej moti, redno ponečedijo njihove avtomobile.