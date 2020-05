V Združenih državah se je družini skotila mačka z dvema obrazoma

Mačka z dvema obrazoma, ki so ji nadeli dve imeni (Biscuits in Gravy) se je rodila družini v ameriški zvezni državi Oregon. Je edina od šestih mladičev iz istega legla. In edina, pri kateri se je med razvojem nekaj zalomilo. CNN je o mački poročal pretekli teden in novica se je razširila po celem svetu, ljubitelji živali pa so njeno fotografijo navdušeno delili po družabnih omrežjih.