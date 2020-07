V dunajskem živalskem vrtu se je skotil mladiček morskega leva

" To je prvi naraščaj za samico Peaches, ki se je leta 2016 iz Münchna preselila v dunajski živalski vrt. Vloga mame ji je pisana na kožo, " je prepričan direktor živalskega vrta Stephan Hering-Hagenbeck , so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Po enem tednu bo že dovolj spreten tako na kopnem kot v vodi, zato se bosta z materjo lahko pridružila skupini morskih levov. V njej je tudi njegov 280-kilogramski oče Comandante, ki zabava obiskovalce med vsakodnevnim hranjenjem. Medtem ko oče veselo skače za ribami, pa teh še dolgo ne bo na jedilniku mladička. Šest do osem mesecev bo namreč sesal materino mleko, šele nato se bo začel navajati na morske ribe. Ko je lačen, svojo mamo na to opozori z močnim glasom.

Južnoameriški morski levi so znani po gostem kožuhu in glasnem tuljenju v času parjenja. So dobri plavalci in odlični lovci pod vodo, kjer zdržijo 15 minut in se spustijo do 76 metrov v globino