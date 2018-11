Vabljeni na umor: 'Eksplozivno bo!'

Ne, to ni najnovejši scenarij filma o Jamesu Bondu, gre za Murder mystery dogodek z naslovom Kvantum brezčutja, ki ga 1. decembra v Ljubljani organizirata David in Vesna Starina . Gre za tip interaktivnega gledališča, kjer obiskovalci v interakciji z igralci razrešijo fiktivni umor, ki se zgodi med večerjo. Včasih so predstave komične, včasih resne, nekatere bolj, druge manj zahtevne za občinstvo. Predstava, večerja in interaktivno reševanje umora se dogajajo hkrati, naloga udeležencev pa je, da s pomočjo zbranih namigov, ki jih dobijo ob pogovorih z igralci, ugotovijo identiteto morilca in motive za umor, pojasnjujeta naša sogovornika.

"Hladne vojne je konec, obdobje terorizma pojenja. Tajni agenti britanske MI6 in protivohunske zločinske organizacije so se zbrali na pogajanjih. Napredek je počasen, čas mineva in ravno, ko se zdi, da se vse odvija, kot je treba, M-a raznese bomba. Ali lahko na pogajanjih prisotni gostje razkrijejo, kdo je odgovoren za to najbolj drzno kriminalno dejanje, še preden bo prepozno?"

Med brskanjem po spletu sta odkrila v Veliki Britaniji dobro poznane Murder mystery dogodke in pred letom dni odpotovala v Anglijo, da se v tem preizkusita. Po več dogodkih, ki sta se jih udeležila, sta bila navdušena in prepričana, da bi to lahko uspešno delovalo tudi pri nas. "Glede na to, kako so se v Sloveniji razširili escape roomi, je očitno, da Slovence takšen način interaktivne zabave zanima. Murder mystery pa ti ponudi še nekaj več – znebimo se nekaterih omejitev, ki jih ima escape room, predvsem glede števila sodelujočih, in poleg zabave ponudimo še druženje ob vrhunski večerji," pravita.

On računalničar, ona ekonomistka s strastjo po organizaciji in produkciji, oba ljubitelja interaktivne zabave. "Ideja je zorela več let. Najprej sva razmišljala, da bi odprla escape room in ideja se nama je zdela perspektivna. Sčasoma pa se nama je zazdelo, da je prostor z escape roomi v Sloveniji postal že prenasičen, in začela sva razmišljati, kako bi lahko slovenskemu občinstvu ponudila nekaj novega."

Njuno ekipo sicer sestavlja še devet članov, na decembrsko premiero se pripravljajo že vsaj pol leta. "Priprave se začnejo z izbiro najprimernejšega scenarija za slovenski prostor. Za začetek sva se želela osredotočiti na kvalitetno produkcijo dogodka, zato sva izbrala že preizkušen scenarij, licenčni scenarij. Naslednji korak je bil prevod scenarija in sestavljanje ekipe. Našla sva super režiserko Saro Lucu, ki nama je s svojim partnerjem Mišem Mićićem, ki je tudi prevedel scenarij, ogromno pomagala pri iskanju igralske ekipe. Imamo sedem profesionalnih igralcev, vsi imajo izkušnje z interakcijo, znajo improvizirati in animirati občinstvo, kar je tukaj izjemno pomembno. Potem je bilo treba še poiskati primeren prostor za dogodek, izbrati menije, narediti načrt za promocijo dogodka, pred dogodkom pa tudi intenzivno, vsak drugi dan, potekajo vaje."

Ob tem opozorita, da v resnici nista prva, ki prirejata Murder mystery dogodek v Sloveniji. "Največ se je do sedaj dogajalo na področju team buildinga in ravno pomanjkanje javnih dogodkov je verjetno največji vzrok, da je koncept Murder mystery dogodkov v Sloveniji še večinoma nepoznan. Sicer pa je prvi takšen dogodek že leta 2005 organiziral neki Anglež na Bledu. Ko se je ta gospod preselil nazaj v London, pa je vse skupaj zamrlo. Po čistem slučaju ali usodi je v našo ekipo prišel tudi eden od igralcev iz tiste prvotne zasedbe."

Vesna in David sta se v Veliki Britaniji udeležila več takšnih dogodkov, nato pa sta se odločila, da to interaktivno igro pripeljeta tudi k nam.

Dva scenarija za dva tipa dogodkov

Scenarija, ki ju ekipa ponuja za zdaj, sta dva. Eden je zamišljen kot team building in je primernejši za manjše skupine, od 12 do največ 80 ljudi. Gre za participativni scenarij na temo mafije. Vodita ga dva igralca, svoje vloge pa dobi tudi nekaj udeležencev, ki berejo iz scenarija. Ta dogodek je bolj interaktiven in zahteva več sodelovanja. "Povpraševanja za ta tip dogodka je veliko, pravzaprav ga je več, kot sva pričakovala. Predvsem gre za podjetja, ki želijo organizirati team buildinge za svoje zaposlene," sta zadovoljna David in Vesna.

Drugi dogodek pa je klasična Murder mystery večerja, kjer za potek dogajanja skrbi pet igralcev, in je primeren za skupine od 40 do 200 ljudi. Takšen bo tudi Kvantum brezčutja. "Zgodba je na tematiko Jamesa Bonda. Tajni agenti britanske MI6 in protivohunske zločinske organizacije so se zbrali na pogajanjih, ki pa, kot si lahko mislite, morda ne bojo potekala najbolj gladko," napovedujeta naša sogovornika.

Zbrani gosti bodo na začetku večerje dobili zgolj neke osnovne informacije. "Nato se bodo mednje pomešali naši igralci, ki bodo odigrali nekaj igranih scen in dejansko vodili potek dogodka od začetka do konca. Igralci so namigi. Gostje jih morajo dobro opazovati, se z njimi čim več pogovarjati, jih spraševati in slediti njihovim odgovorom, ki pa niso nujno vsi pravi – med njimi so tudi takšni, ki vas speljejo na napačno sled."

Eksplozivno dogajanje in simbolična nagrada za zmagovalca

Koliko se želi vključiti v raziskovanje zgodbe, je stvar izbire posameznika. "Gosti se po navadi združijo v pare ali skupine – tako, kot so prišli, ali kot sedijo za mizami. Lahko se samo sprostijo in uživajo ob večerji, lahko pa se dejansko zakopljejo v raziskovanje in se v zgodbo poglobijo. Omejitev pravzaprav nimajo, ne želimo pa na primer, da bi gostje igralcem sledili v garderobe, toaletne prostore ali jim stikali po osebnih predmetih," še povesta David in Vesna. Na vprašanje, ali nam mora lahko razkrijeta še kaj, skrivnostno odgovorita: "Lahko vam namigneva, da bo dogajanje … eksplozivno!"

Na koncu triurnega dogodka vsaka skupina izpolni vprašalnik, na katerega napiše, kdo je po njihovem mnenju morilec, in čim bolj natančno opiše, kakšen je bil motiv za umor oz. umore, če jih je več. "Ne gre torej za to, kdo je prvi, ampak za to, kdo je najbolj natančen. Tisti, ki se najbolj približa pravilnemu odgovoru, je zmagovalec. Ta seveda prejme tudi simbolično nagrado. Kakšna bo, pa naj ostane presenečenje," še pravita Vesna in David.