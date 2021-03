Van Goghova slika na dražbi prodana za več kot 13 milijonov evrov

Pred dražbo je bila slika po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjena od pet do osem milijonov evrov. Dražba v Parizu je potekala virtualno, ponudbe so sprejemali po spletu in telefonu.

Prva informacija z dražbe je bila, da je slika lastnika zamenjala za 14 milijonov evrov, vendar je kmalu sledil popravek. Ker se je zgodila napaka pri spletnem zbiranju ponudb, je bilo treba prodajo ponoviti. V drugo je najvišja ponudba za nakup slike znašala 11,25 milijona evrov, s prišteto provizijo pa bo kupca stala 13,1 milijona evrov.