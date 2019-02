Vandali oskrunili znameniti kip mornarja, ki poljublja žensko v belem

Ameriška policija na Floridi išče vandala, ki je oskrunil znameniti kip mornarja, ki poljublja žensko v belem. Tega so izdelali po ikonični fotografiji, ki je nastala ob koncu druge svetovne vojne na Times Squaru v New Yorku. Nepridipravi so kip označili z rdečim napisom Me Too, ki ponazarja kampanijo za boj proti spolnemu nadlegovanju žensk.

Kip, ki so ga poimenovali "Brezpogojna predaja", so v ponedeljek ponoči oskrunili neznani vandali, je sporočila tamkajšnja policija in ob tem objavila fotografije dejanja.Nepridipravi so se kipa "lotili" le dan po smrti mornarja Georga Mendonsa, ki je umrl v 95. letu starosti. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spomenik velja za repliko ikonične fotografije, ki je nastala na Times Squaru v New Yorku 14. avgusta 1945, ko je odjeknila novica o kapitulaciji Japonske, na tisoče ljudi pa se je zgrnilo na ulice New Yorka. Ko so ljudje slavili in praznovali konec največje morije v sodobni človeški zgodovini, je mornar Mendonsa zagrabil in poljubil medicinsko sestro – trenutek, ki ga je v objektiv ujel fotograf Alfred Eisenstaedt, nato pa je zaokrožil po svetu. Dekle na fotografiji, Greta Friedman je takrat štela rosnih 21 let, mornarja, ki ji je "ukradel" poljub, pa pred tem ni poznala. "Ni bil ne vem kakšnen poljub. Šlo je za proslavljanje. Ni šlo za romantični trenutek," se je dogodka spominjala Greta, ki je kot 15-letno dekle pobegnila iz Avstrije. Umrla je leta 2016, stara 92 let. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mendonsa je služil v ameriški vojski na pacifiškem območju, v času nastanka fotografije pa je bil na doma na dopustu – že naslednji dan bi se sicer moral vrniti na fronto. "To je bil trenutek. Prideš domov s Pacifika in končno, vojne je konec," se je Mendonsa leta 2012 spominjal tega dne. "Poleg tega sem nekaj spil, ko sem videl medicinsko sestro, sem jo kar zagrabil in poljubil." Ameriška policija do zdaj ni našla nobenih dokazov, na podlagi katerih bi našli krivca, škoda pa je ocenjena na 1.000 dolarjev oziroma na okoli 882 evrov. Grafit so sicer takoj po odkritju odstranili s kipa. Feministično gibanje #MeToo je nastalo po razkritju škandala, v katerega je bil vpleten zloglasni producent Harvey Weinstein in ki je razkril številne primere zlorabljenih žensk v svetu šovbiznisa.