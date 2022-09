VAR imajo tudi srbske nižje lige, le da so to kar gledalci

Sodnik si je res ogledal posnetek in ugotovil, da je sodil napačno, zato je svojo prvotno odločitev spremenil – ekipi je priznal gol. Enkratni videosodniki so bili ob spremembi odločitve zadovoljni: "VAR je zmagal," so navdušeno vzklikali.

"Poglej še enkrat!" vzklikajo samooklicani pomočniki sodnika, ki slednjega prepričujejo, naj spremeni svojo odločitev. "VAR" pa je stopil kar do sodnika in igralce priganjal nazaj na igrišče. Zabičal jim je tudi, naj dajo sodniku mir, da bo lahko brez motenj pogledal posnetek in presodil svojo odločitev.

Sistem VAR se sicer v nogometni igri uporablja za pomoč sodnikom pri odločanju v štirih ključnih situacijah: o odločitvi o tem, ali je gol regularen ali ne, o odločitvi o enajstmetrovkah, o odločitvi o rdečem kartonu in izključitvi ter o situacijah, kjer sodnik za prekršek kaznuje napačnega igralca.

Ko se na igrišču zgodi sporen incident in je sodniška odločitev otežena, VAR obvesti glavnega sodnika tekme, da je morda prišlo do napake pri sojenju in da si lahko glavni sodnik ponovno ogleda situacijo. VAR nato pregleda videoposnetek in glavnemu sodniku svetuje, na kaj naj bo pozoren pri ogledu posnetka. Sodnik na igrišču in videosodnik komunicirata prek slušalke in mikrofona. Ko sodnik na igrišču prejme informacijo od videosodnika, ima tri možnosti. Lahko se odloči za pregled videoposnetka na posebnem zaslonu ob igrišču, lahko spremeni svojo odločitev po nasvetu VAR-a brez ogleda videoposnetka, lahko pa ostane pri svoji prvotni odločitvi in ne upošteva nasveta videosodnika.

Srbskemu samooklicanemu VAR-u je uspelo, da je sodnik po posvetu spremenil svojo odločitev.