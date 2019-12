Vas zanima, kje je Božiček? Ameriška vojska tudi letos spremlja njegovo pot

Tradicija sega v leto 1955, ko je lokalni časopis v Koloradu objavil napačno številko za otroške klice božičku. Klici so šli na vojaško številko Letalske obrambe Severne Amerike (Norad) in polkovnik Harry Shoup ni hotel razočarati otrok. Pokazal je dobro voljo in ukazal podrejenim, naj odgovarjajo na klice ter otroke seznanjajo z lokacijo Božička na nebu.