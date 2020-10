Vasica, kjer sedmerica živi v popolni izolaciji

Sedem ljudi v italijanski vasici Monteviasco živi praktično v popolni izolaciji, pa ne zaradi epidemije. Njihova vas v italijanskih Alpah je tako izolirana, ker do nje ne vodi niti cesta, le pešpot in veliko kamnitih stopnic. Pa še dovoz do pešpoti je nedavno zasul plaz. A kot kaže, vasica ni povsem pozabljena, vse več ljudi se zanima za nakup hiše v njej, vračajo se tudi nekdanji prebivalci, ki so se davno nazaj preselili na bolj obljudena območja.