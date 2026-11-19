Nekatere za lepoto preživijo ure pred ogledalom, druge potrebujejo le dobro krtačo in nekaj samozavesti. V Rimu so se na lepotnem tekmovanju pomerile mačke z vsega sveta. Več kot 800 jih je pokazalo svoje najlepše kožuhe, prikupne obrazke in značaje, strogi sodniki pa so odločali, katera si zasluži laskavi naziv najlepše. A na razstavi niso iskali le zmagovalk - nekatere mačke so tam našle tudi nekaj veliko pomembnejšega - nov dom. Kdo je imel največ mačjega šarma in kdo je ostal brez laskavega naziva?