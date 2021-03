Večerni mir prebivalcev doma starejših je zmotila srna

Policisti iz mesta Wausau iz zvezne države Wisconsin so se konec tedna v večernih urah odzvali na nenavaden klic doma starejših občanov. Mlada srna se je zagnala v okno doma, ga prebila, steklo se je raztreščilo na milijon majhnih koščkov, nato pa je skočila na hodnik.

Na poziv so takoj odreagirali policisti in na kraj dogodka napotili tri svoje člane. Karlen, Pfaff in Pacey so se ob prihodu v dom podali po hodnikih in iskali izgubljeno žival. Srna se je policistom spretno izmikala, toda na koncu jim je le uspelo. Kljub spolzkim tlom so jo le ujeli.

"Lahko nekdo odpre ta vrata," je zaklical eden od policistov in osebje zaprosil za pomoč, medtem ko so se sami trudili zadržati srno. Kmalu zatem je bila osvobojena in se je podala nazaj v noč.

Posnetek, kako policisti po hodnikih doma starejših lovijo srno, je na spletu objavila policijska uprava iz mesta Wausau.

"Čeprav se je zdelo, da je srna utrpela nekaj manjših poškodb zaradi delcev stekla, so jo policisti brez večjih poškodb in škode uspešno vrnili v njen naravni življenjski prostor," so še sporočili iz policijske uprave Wausau.