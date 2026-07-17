Večina najbolje prodajanih knjig v Združenem kraljestvu o femicidu.

Kljub temu da najbolj brani naslovi žanrsko segajo od zgodovinske fikcije in psiholoških trilerjev z družinsko tematiko do policijskih kriminalk, se dogajanje vrti okoli smrti vsaj ene ženske. Izjema je roman The Correspondent avtorice Virginie Evans , ki govori o umetnosti pisanja pisem, poroča britanski The Guardian .

Na seznamu najbolj branih fikcijskih romanov v mehki vezavi so tudi Družinska prijateljica Claire Douglas, The Widow avtorja Johna Grishama, Nedosegljivo bogastvo Richarda Osmana, The Hallmarked Man izpod peresa Roberta Galbraitha, My Husband's Wife pisateljice Alice Feeney in Boleyn Traitor Philippe Gregory.

Velika priljubljenost romanov o femicidu je morda presenetljiva, a ne gre za nov literarni pojav. Od gotskih srhljivk angleške romanopiske Daphne du Maurier (1907–1989) do psiholoških trilerjev priljubljene ameriške avtorice Gillian Flynn je umorjena ženska že dolgo eden najbolj prisotnih pripovednih elementov v leposlovju.

Ob tem kritiki trdijo, da nenehno prikazovanje žensk kot žrtev prinaša tveganje normalizacije nasilja nad njimi. Je pa paradoks tega žanra v tem, da so prav ženske njegove največje bralke, pri čemer nekateri menijo, da je njegova privlačnost lahko način soočanja s strahovi iz resničnega sveta, še piše The Guardian.