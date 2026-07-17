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Večina najbolje prodajanih knjig v Združenem kraljestvu o femicidu

London, 17. 07. 2026 11.08 pred 24 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Knjige, branje

Dogajanje v devetih od desetih najbolje prodajanih leposlovnih literarnih del v mehki vezavi v Združenem kraljestvu je osredinjeno okoli umora ženske. Med romani na zadnji tedenski lestvici uspešnic časopisa Sunday Times so med drugim Skrivnost vseh skrivnosti pisatelja Dana Browna, The Divorce avtorice Freide McFadden in The Names Florence Knapp.

Kljub temu da najbolj brani naslovi žanrsko segajo od zgodovinske fikcije in psiholoških trilerjev z družinsko tematiko do policijskih kriminalk, se dogajanje vrti okoli smrti vsaj ene ženske. Izjema je roman The Correspondent avtorice Virginie Evans, ki govori o umetnosti pisanja pisem, poroča britanski The Guardian.

Večina najbolje prodajanih knjig v Združenem kraljestvu o femicidu.
Večina najbolje prodajanih knjig v Združenem kraljestvu o femicidu.
FOTO: Bobo

Na seznamu najbolj branih fikcijskih romanov v mehki vezavi so tudi Družinska prijateljica Claire Douglas, The Widow avtorja Johna Grishama, Nedosegljivo bogastvo Richarda Osmana, The Hallmarked Man izpod peresa Roberta Galbraitha, My Husband's Wife pisateljice Alice Feeney in Boleyn Traitor Philippe Gregory.

Velika priljubljenost romanov o femicidu je morda presenetljiva, a ne gre za nov literarni pojav. Od gotskih srhljivk angleške romanopiske Daphne du Maurier (1907–1989) do psiholoških trilerjev priljubljene ameriške avtorice Gillian Flynn je umorjena ženska že dolgo eden najbolj prisotnih pripovednih elementov v leposlovju.

Ob tem kritiki trdijo, da nenehno prikazovanje žensk kot žrtev prinaša tveganje normalizacije nasilja nad njimi. Je pa paradoks tega žanra v tem, da so prav ženske njegove največje bralke, pri čemer nekateri menijo, da je njegova privlačnost lahko način soočanja s strahovi iz resničnega sveta, še piše The Guardian.

Razlagalnik

Femicid je skrajna oblika nasilja nad ženskami, ki se definira kot nameren umor ženske zaradi njenega spola. Za razliko od splošnega umora pri femicidu motivacija izhaja iz globoko zakoreninjenih družbenih predsodkov, neenakosti med spoloma ter želje po nadzoru in podreditvi ženske. Ta pojav pogosto vključuje nasilje v družini, zločine iz strasti ali sistemsko diskriminacijo, kjer storilec žrtev dojema kot manjvredno ali kot svojo lastnino.

Daphne du Maurier (1907–1989) je bila ena najvplivnejših britanskih pisateljic 20. stoletja, znana predvsem po svojih gotskih srhljivkah in psiholoških dramah. Njena dela, kot sta 'Rebecca' in 'Moja sestrična Rachel', so postavila temelje za sodobni psihološki triler. Njen slog je zaznamovan z vzdušjem tesnobe, skrivnostnosti in raziskovanjem kompleksnih odnosov, pogosto pa je v središče postavila ženske like, ki se soočajo z nevarnostmi v svojem okolju, kar je močno vplivalo na razvoj žanra kriminalke.

V literarni teoriji arhetip 'mrtve ženske' (pogosto poimenovan kot 'dead girl trope') označuje pripovedno tehniko, kjer je smrt ženskega lika uporabljena kot ključni sprožilec za razvoj zgodbe, motivacijo moškega protagonista ali raziskovanje teme moralnega propada. Ta motiv je prisoten v literaturi že stoletja, od klasičnih tragedij do sodobnih kriminalk, in pogosto služi kot sredstvo za ustvarjanje napetosti, čeprav kritiki opozarjajo, da takšna raba žensko telo reducira na objekt, ki nima avtonomije, temveč obstaja le kot žrtev, da lahko zgodba napreduje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
knjige umor velika britanija

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KOMENTARJI1

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zajfa
17. 07. 2026 11.24
Ja fikcija bazira na realnosti. Ženske rade sebe vidijo kot nenehno žrtev, upravičeno ali ne. S tem se tolažijo, ko (če) jih grize podzavest glede dejanj, ki jim niso v ponos.
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