Večni problem učencev: Kako se učiti?

Jesen se nam približuje, prvi šolski dnevi pa so že tu. Sicer je prvih nekaj dni v šolskih klopeh še sproščenih in lahkotnih, a šolarji se morajo zelo hitro spet usesti za knjigo in se naučiti česa novega. Nov razred, nova snov, novi učni izzivi. Kako naj se osnovnošolec, dijak nauči učiti in kakšen je pravi pristop?

Vsak šolar se je že soočil s težavo, ki se pojavi predvsem pred testi. Kako se učiti? Kako se učiti, da snov, ki jo mora šolar znati, tudi zna in si jo zapomni? Ob začetku novega šolskega leta smo za nasvet, kako se lotiti nove učne snovi, prosili učiteljici Nino Oblak in Estero Popovič, ki sodelujeta tudi pri 5ki na VOYO.

icon-expand Učenje FOTO: Shutterstock

"Zdi se, da je to večni problem, učenci ne vedo, kako se lotiti učenja. Se strinjam. Učenci imajo velikokrat težavo, da ne vedo, kako pristopiti k učenju, zato je učenje in navajanje nanj pomembno že na razredni stopnji. Učencem velikokrat pripravim vaje utrjevanja na tak način, da jih/jim koristijo tudi za učenje doma," je za 24ur.com povedala Nina in dodala, da svojim učencem svetuje, naj začnejo z branjem teksta in izpisovanjem glavnih vsebin. "Z učenjem naj začnejo postopoma. Pri starejših učencih je zelo učinkovito, če si naredijo urnik učenja in se ga držijo." Estera pa pravi, da ima vsak predmet svojo specifiko, prav tako vsak učitelj drugačen pristop: "Sama sem učiteljica geografije; pri geografiji je zelo pomembno povezovanje in interpretacija informacij. Ko učenec razume vzročno-posledično povezavo geografskih procesov in pojavov, učenje niti ni več tako težko."

icon-expand Otroci v šoli FOTO: Shutterstock

Nina pravi, da pri svojih učencih vidi, da prehitro obupajo in da premalokrat poiščejo pomoč: "Mislim, da bi učitelji in starši morali spodbujati tudi skupinsko učenje z vrstniki. Diskusija o snovi vedno odpre še kakšno novo vprašanje in ga pomaga razrešiti. Pri mlajših učencih pa lahko učenje načrtujemo tako, da otroci niti ne vedo, da se učijo. Namesto suhoparnega branja lahko berejo zapise na plakatih, reklame, navodila družabnih iger ... Super trik je tudi ogled vsebin na 5ki!" Tudi Estera zagovarja rek 'Več glav več ve' in učence spodbuja, da se večkrat učijo skupaj. Dodaja pa, da je pri učenju geografije najbolj pomembno, da se učenci učijo s pomočjo atlasa in zemljevida, da si zadeve bolje predstavljajo: "Zelo dobro je, če si učenci stvari tudi zapisujejo, saj je s tem urijo svoj spomin." "Menim, da ima vsak učenec svoj način učenja, ki mu najbolj ustreza. Nekateri radi večkrat preberejo snov, nekateri imajo radi, da jih nekdo sprašuje, nekateri si delajo izpiske ... Različno. Najbolj pomembno je poslušati učitelja pri pouku – tam bodo učenci največ slišali. Če bodo snov potem doma še ponovili, bo ocena zagotovo veliko boljša, pa tudi učno snov bodo na ta način utrdili. Opažam tudi, da nekateri učenci ne delajo domačih nalog, ne zapisujejo snovi v zvezke ... Škoda, saj s tem 'zapravijo' možnost, da bi na hitro ponovili učno snov in preizkusili, ali so si pri pouku vse zapomnili. Prav tako gre za dodatno vajo, ki je morda sicer sami niti ne bi opravili," še pravi Estera in doda, da je eden od načinov tudi, da se učenci učijo s pomočjo zabavnih, poučnih videov: "Danes je tega veliko na različnih kanalih, pa tudi na 5ki, kajne?"