Vedeževalka, ki je napovedala brexit in propad Thomasa Cooka, vidi novo zmago Trumpa

Za leto 2020 je napovedala, da bo Donald Trump dobil še en mandat v Beli hiši, vendar pa da ga bo znova doletela ustavna obtožba, po kateri bo odletel s funkcije. Stopnjevale se bodo skrbi glede podnebnih sprememb, vendar pa bo več držav sprejelo ukrepe za zmanjševanje vpliva na planet.

Glede brexita pravi, da se bo odvil brez večjih težav, ki jih pričakujemo. Se bo pa zgodil pravi pretres med velikimi političnimi strankami na Otoku, še dodaja. Napoveduje tudi ponovni vzpon samostojnih trgovcev in manjših trgovin ter da bodo ljudje začeli kupovati bolj lokalno.

Jemima pravi tudi, da bo oskarja dobila najmlajša oseba doslej, ki jo bodo označili kot velik igralski talent prihodnosti. V britanski kraljevi družini bo ves čas vrelo, kar bo privedlo do tega, da bodo določeni člani družine razrešeni kraljevih pooblastil in privilegijev. Na britanskem dvoru naj bi letošnje leto bilo znova v znamenju rojstev, pa tudi smrti. Napoveduje tudi, da bo na športnem področju in med športnimi zvezdniki veliko škandalov, ki bodo pretresli javnost.

Zanimanje za veganstvo bo po njenih napovedih splahnelo, saj se bodo ljudje težko navadili, da ne uživajo nobenih živalskih izdelkov.

Zgrešila pri rojstvu otroka Meghan in Harryja

Vedeževalka je lani napovedala tudi, da bo leto 2019 leto ekstremnih temperatur, kar je tudi bilo – tako v Združenem kraljestvu, kot tudi drugod po svetu. Prav tako je pravilno napovedala, da bo oskarja dobil film Zvezda je rojena. V letu 2018 se je uresničilo kar 13 njenih napovedi, med drugim srečanje Trumpa in Kim Jong Una ter strmoglavljenje kriptovalute Bitcoin.

Njene napovedi sicer niso vedno povsem točne, velikokrat je tudi zgrešila. "Ponavadi so moje napovedi od 75 do 90 odstotkov točne. Vsako leto preverim svoje napovedi za nazaj in si mislim: da, to se je zgodilo. Včasih kakšno malo udarim mimo, ker je nisem prebrala prav, vendar nikoli ne zgrešim veliko," pravi Jemima.

Je pa lani precej zgrešila, ko je napovedala, da bo konec aprila Meghan Markle rodila dvojčka – dečka in deklico. V resnici je rodila fantka v začetku maja. Prav tako je zgrešila, ko je napovedala, da bo leta 2018 premierka Theresa May odstavljena in bodo Britanci dobili novega premierja. Mayeva je tistega leta glasovanje o nezaupnici prestala in novega premierja so dobili šele v letu 2019.

Jemima je začela prihodnost napovedovati pri osmih letih, tega pa jo je naučila njena teta, ki je vedeževala iz čajnih listov. Kot pravi je poskusila tudi z drugo zelenjavo, a so se šparglji izkazali za najbolj zanesljive.