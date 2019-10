Velik dojenček: losangeleški živalski vrt pričakal novo masajsko žirafo

V losangeleškem živalskem vrtu so objavili veselo novico, da se je mami Hasini in očetu Philipu skotila mala masajska žirafa. Vsaka takšna skotitev je nadvse pomembna, poudarjajo v živalskem vrtu, saj so to vrsto razglasili za ogroženo.

Precej velik dojenček je v losangeleškem živalskem vrtu doživel svojo predstavitev. Sporočili so, da sta Hasina in Filip, masajski žirafi, postala starša mali, še neimenovani punčki. Že zdaj mala žirafa meri 1,9 metra in tehta 63 kilogramov. Na dan žirafji mladič namreč zraste več kot dva centimetra.

Odrasla masajska žirafa lahko meri tudi pet metrov in tehta več kot 1,800 kilogramov. Hasina in Filip sta bila del programa, ki skrbi za razmnoževanje ogroženih živalskih vrt. Parijo se vse leto – samec, ki želi osvojiti svojo izvoljenko, se z njo spogleduje, se ob njej prehranjuje in proti nje steguje vrat. Samica skoti enega mladiča, ki ga nosi 14 mesecev. Že po eni uri žirafji mladič shodi, v manj kot enem dnevu pa zna teči ob materi. Zanimivi so tudi njihovi dolgi jeziki, ki so temno modre ali sive barve, kar jih varuje pred sončnimi opeklinami.

Novopečena družinica. FOTO: Los Angeles Zoo