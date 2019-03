Velikani motoGP-ja, o katerih niste vedeli vsega

Kaj imajo skupnega in v čem se popolnoma razlikujejo velikani ene najbolj priljubljene in drzne športne discipline, dirkalnega motociklizma? Razen tega, da gojijo posebno strast do tovrstne športne discipline, motorjev, in hitre vožnje, imajo nekateri posebne rituale in hobije, ki so širši javnosti morda nekoliko manj znani.

Verjetno ni slehernega posameznika, ki ne bi vsaj enkrat slišal za Valentina Rossija, Marca Marqueza, Cala Crutchlowa, Andrea Ianonnea in Andrea Doviziosa. Gre za le nekaj imen velikanov dirkalnega motociklizma, ki so se na takšen ali drugačen način zapisali v zgodovino in se bodo ta konec tedna na dirkalni stezi potegovali za veliko nagrado Argentine.

Ta konec tedna ne zamudite dirke motoGP za veliko nagrado Argentine FOTO: Profimedia

Vsi našteti velikani tekmujejo v najvišjem razredu dirkalnega motociklizma, motoGP. Poleg tega, da gojijo ljubezen do tovrstne športne discipline, motorjev in hitre vožnje, jih zaznamujejo tudi nekatere skupne značilnosti in zanimive karakteristike.

Največje ime motoGP-ja je 40-letni Italijan Valentino Rossi, ki je, tako kot njegov sedem let mlajši sotekmovalec, Andrea Dovizioso, pokazal talent in naklonjenost za prozo. Oba dirkača sta namreč napisala svoji knjigi: Rossi avtobiografijo z naslovom What if I had never tried it? (Kaj bi bilo, če nikoli ne bi poskusil?), avtobiografsko delo z naslovom Asfalto (Asfalt) pa je ustvaril tudi Dovizioso. Valentino je bil osem let ponosen lastnik ameriškega buldoga Guida, potem, ko je slednji leta 2008 poginil, pa ga je nadomestil z dvema novima, Cecilio in Cesarjem. Njuni podobi danes nosi tudi na svojem dirkalnem vozilu. S slednjim ima poseben odnos, zaradi katerega med vsemi dirkači nedvomno najbolj izstopa. Lahko bi dejali, da je Rossi vraževeren, saj se pred vsako tekmo postavi na desno stran svojega dirkalnega konjička, od katerega se najprej odmakne za dva metra in dotakne svojega škornja, nato pa se dotakne tudi desnega pedala in se prikloni. Čeprav bi kot najboljši motociklistični dirkač na svetu lahko nosil dres s številko ena, se drži številke 46, ki jo je nosil tudi njegov oče (prav tako dirkač), na svojih zmagovalnih dirkah leta 1979. Rossija se je poleg številnih vzdevkov najbolje prijel vzdevek 'The Doctor', vzdevek pa se ga je prijel, ker je pridobil visoko izobrazbo na področju komunikologije. Kot 'Doctorja' Italijani pogovorno označijo vse tiste, ki jih spoštujejo in ki so si zaslužili izkazovanje časti.

Valentino Rossi FOTO: Profimedia

33-letni Andrea Dovizioso poleg ljubezni do motociklizma in pisanja svojo posvečenost izkazuje tudi hčerki Sari Doviziosa in je poleg Cala Crutchlowa edini izmed naštetih dirkačev, ki se je preizkusil v očetovski vlogi.

Andrea Dovizioso FOTO: Profimedia

Crutchlow je edini izmed naštetih, ki se je s svojo izbranko Lucy Heron leta 2014 sprehodil do oltarja in ljubezen zapečatil s poročnim prstanom, ostali dirkači pa so že zaradi same narave njihovega dela bolj ali manj samski ali v krajših razmerjih oziroma v družbi lepih deklet. Še posebej Rossi je znan po tem, da so ga do sedaj spremljale številne lepotice, kot so Martina Stella, Arianna Matteuzzi, Mandala Tayde, Linda Morselliin druge.

Cal Crutchlow FOTO: Profimedia

Nedavno so se pojavila namigovanja, da se je od samskega stanu poslovil tudi 26-letni Španec Marc Marguez, ki naj bi se zagledal v model španskega rodu, a govorice zaenkrat še niso uradno potrjene. Marquez je pri svojih 23. letih postal najmlajši dirkač, ki je v enem letu osvojih tri velike svetovne nagrade, danes pa predstavlja resno konkurenco Valentinu Rossiju.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Trenuten hitrostni rekord v svetu motociklizma znaša 354, 9 km/h, postavil pa ga je 29-letni Italijan Andrea Iannone leta 2016 z Ducatijem GP16.