Veliki koralni greben z največ koralami v zadnjih 36 letih

Na delih Velikega koralnega grebena so raziskovalci zabeležili najvišjo rast koral v zadnjih 36 letih. "Dobri rezultati kažejo na to, da si greben lahko opomore," so povedali strokovnjaki. Kljub dobrim novicam korale še niso izven nevarnosti. Za popolno obnovitev grebena in njegovo ohranjanje bi morali v Avstraliji do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 75 odstotkov.

Raziskovalci so ugotovili, da se je med avgustom 2021 in majem 2022 povprečna koralna pokritost v severnem in v osrednjem delu grebena povečala za približno tretjino, kar za svetovno znani greben predstavlja dobro novico. "Dobri rezultati kažejo na to, da si greben še vedno lahko opomore od množičnega beljenja in povečanega števila morskih zvezd, ki se s koralami hranijo in zato nesorazmerno manjšajo število koral," je dejal Paul Hardisty iz avstralskega inštituta za pomorstvo. Vodja raziskave Mike Emslie je povedal, da je za povečanje števila koral najbolj zaslužna koralna vrsta Acropora, ki je ena izmed hitro rastočih koralnih vrst, poroča CNN.

Kljub dobrim novicam pa korale še niso izven nevarnosti. Greben najbolj ogrožajo morski vročinski valovi, ki so posledica podnebnih sprememb. Morski vročinski valovi povzročajo beljenje koral. Na še trajajočo nevarnost je opozorila tudi Cherry Muddle, članica Avstralskega društva za ohranjanje morja. "Čeprav je rast pozitivna in kaže, da je greben dinamičen in lahkoodporen, to ne zanemarja dejstva, da je še zmeraj ogrožen," je dejala. Koralni greben še zmeraj v nevarnosti Zadnje beljenje koral je marca letos prizadelo 91 odstotkov pregledanih grebenov. Gre za izrazito povišanje, leta 2020 je približno četrtina raziskanih grebenov kazala znake močnega beljenja. Beljenje koral lahko povzročijo različni dejavniki, največkrat pa so posledica povišanih temperatur morja. Povečana temperatura povzroči koralni stres, zaradi česar korale izgubijo pigment. Pod stresom korale prekinejo odnos sožitja in izključijo alge iz svojih struktur, kar vodi do svetlejšega ali popolnoma belega videza, od koder tudi poimenovanje beljenje koral.

icon-expand Beljenje koral FOTO: Shutterstock

Znanstveniki so zabeležili šest masivnih beljenj koral, kar štiri od šestih beljenj so se zgodila od leta 2016. "Tudi najodpornejše korale potrebujejo desetletje, da si opomorejo. Tako resno izgubljamo možnosti za njihovo obnavljanje," opozarja profesorica morske biologije Jodie Rummer. Kakšna je odgovornost Avstralije? Avstraliji že dolgo očitajo preveliko uporabo fosilnih goriv. Novi premier države Anthony Albanese je sicer obljubil, da bo sprejel več ukrepov za zmanjšanje emisij. V četrtek so v parlamentu sprejeli zakon, ki uvaja dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij. Z novim zakonom naj bi Avstralci do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšali za 43 odstotkov. Zakon še zmeraj potrebuje odobritev senata.

icon-expand Za varnost koralnega grebena bi v Avstraliji emisije toplogrednih plinov morali zmanjšati za 75 odstotkov. FOTO: Thinkstock