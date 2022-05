Na Otoku so razglasili zmagovalko velikega kuharskega tekmovanja, katerega cilj je bil ustvariti sladico za kraljico Elizabeto II., za njen platinasti jubilej. Rekordnih sedemdeset let vladavine je sicer dosegla že februarja, vendar bo vrhunec praznovanj v začetku junija, ko bodo imeli Otočani na kraljičin račun kar dva prosta delovna dneva in zato štiridnevni podaljšan vikend.