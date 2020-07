Velvet iz Amsterdama: Prostitutke dajemo veliko več kot le seks

Ker sodeluje z organizacijo Proud, ki se bori za pravice spolnih delavk, je dala obširen vpogled v dejansko stanje prostitucije na Nizozemskem, hkrati pa s svojo osebno zgodbo dodala informacije s prve roke. Ob vsakem odgovoru še ne tridesetletne Velvet se porodi novo vprašanje in po dobri uri in pol pogovora: "Sem povedala veliko več, kot sem na začetku mislila, da bom."

Pogosto slišimo, da je za prostitutke na Nizozemskem lepo poskrbljeno, da je njihovo delo kot katerokoli drugo. A Velvet , ki se je s spolnim delom začela ukvarjati pri enaindvajsetih, pravi, da ni vse tako z rožami postlano, kot se sliši. "Potrebno bo še veliko dela in časa, preden bo prostitucija na Nizozemskem iz zgolj legalizirane prešla na dekriminalizirano," pravi urejena, lepa in simpatična magistrica, ki z visoko ravnjo znanja strokovne angleščine in nežno, umirjeno energijo gotovo poruši stereotipne predstave o prostitutkah.

Dejstvo, da se mimo žensk v spodnjem perilu, ki k sebi ne vabijo le z zapeljivimi opravami, pač pa tudi z mežikanjem in drugimi kretnjami, sprehajajo prav vsi, od otrok, starejših parov in seveda četic turistov. Poskrbljeno je za precejšen kulturni šok. Za nekoga, ki se po amsterdamskih ulicah sprehaja prvič, je celotna zgodba precej kaotična, zlasti zato, ker nekaj, kar se pri nas strogo obsoja, deluje povsem normalizirano.

Sredi belega dne se lahko sprehodimo skozi območje, imenovano Rdeča četrt (Red Light District/De Wallen), kjer v izložbah namesto oblačil, obutve ali modnih dodatkov stojijo ženske. Daljše in krajše ulice z nešteto rdeče obsijanimi izložbenimi okni se vlečejo okoli velike stare cerkve, kar okrožju doda zanimiv kontrast. Poleg oken s spolnimi delavkami se nahajajo bari in znameniti nizozemski coffee shopi, kjer lahko kaj spiješ ali pa "pokadiš". Marihuana je na Nizozemskem namreč dovoljena.

Res je, zadevo so implementirali nekako na pol, saj legalizacija ne vključuje dovolj členov, ki bi zadovoljivo zaščitili spolne delavce. Mi si želimo dekriminalizacije in ne le legalizacije. Stvar je veliko bolj kompleksna, saj se moraš, čeprav je prostitucija legalna, držati strogih pravil, ki veliko ljudem onemogočajo, da bi delo opravljali legalno.

Prostitucija na Nizozemskem naj bi bila dovoljena od leta 2000, a ni čisto tako. Med letoma 1911 in 2000 je bilo zgolj prepovedano obratovati z bordeli. Sama prostitucija nikoli ni bila ilegalna, vedno se ji je nekako gledalo skozi prste. Odkar pa so v letu 2000 legalizirali tudi bordele, oblasti lažje prepoznajo, če gre za kriminalno združbo ali zgolj pošten posel. Del nove zakonodaje je izvzel prepovedi in dodal člene, ki naj bi izboljšali položaj spolnih delavcev.

PROUD sodeluje s spolnimi delavci in nekdanjimi spolnimi delavci na Nizozemskem ne glede na starost, spol in pravni status.

Če si novi menedžer ali pa samostojna delavka, moraš za dovoljenje zaprositi na občini. V teoriji bi moralo biti to vse, ampak v praksi se teh licenc ne izdaja, ker je število že omejeno. Včasih je določeno maksimalno število licenc na določeno občino, nekatere občine licenc in dovoljenj sploh ne izdajajo. Pravijo, da ima sosednja občina licence in da je to dovolj prostitutk za regijo.

Moraš biti dovolj star, imeti evropski potni list, biti vpisan v gospodarsko zbornico, torej imeti nizozemski bančni račun in naslov bivališča. A težava je, da je število licenc močno omejeno. Če so bili v občini trije bordeli, bi njim izdali licence, a hkrati novih licenc ne bi izdali nobenemu drugemu.

Na nacionalni ravni velja, da moraš biti za opravljanje spolnega dela star 18 let. A kljub temu je večina občin starostno omejitev dvignila na 21 let. Po eni strani si pri 21 letih bolj odrasel in posledično bolje pripravljen na spolno delo. Po drugi strani pa se vojski lahko pridružiš že pri veliko nižji starosti, kako je to lahko potem pravično? Kot organizacija Proud trenutno zakonodajo označujemo kot nevarno, saj posamezniki med 18. in 21. letom starosti spolno delo opravljajo ilegalno, kar le otežuje njihov položaj v družbi.

Kaj počnejo v izložbenem oknu, katere stranke sprejmejo, kaj bodo imele oblečeno in kako visoka bo cena, je odvisno samo od njih. Plačajo le za sobo, gre za najem prostora. In to je drugače, kot če delaš za agencijo za spremljevalke, saj v tem primeru ne delaš kot samostojna delavka, ampak kot uslužbenka agencije.

Tako je. In čeprav imajo tudi oni imajo težave s pridobivanjem licenc, imajo močnejši položaj. Ker je omejeno število licenc, je omejeno tudi število delodajalcev, zato imajo močan položaj in pravzaprav neke vrste monopol. Spolni delavci, ki jih vidimo v oknih na Red Light Districtu, so tako tudi samostojne delavke, ki zgolj najamejo prostor menedžerja.

Veliko oken so zaprli leta 2012 v projektu 112, ker je to število regije, ukinili so torej 112 oken. Uradno naj bi šlo za boj proti trgovini z ljudmi, a se s tem ne strinjamo. Če razmišljaš malo dlje kot … minuto (se nasmeje op.a.), ugotoviš, da če nekomu vzameš delovni prostor, ne da mu nudiš alternativo, pravzaprav ne narediš prav nič za preprečevanje trgovine z ljudmi. Je zelo čuden način spopadanja s to težavo.

Slišala sem, da delo v oknih večinoma opravljajo tujke?

Ja, res je, ker gre za zelo opazno delo. Vsak te lahko vidi, zato se domačinke po navadi odločajo za druge oblike dela, da ne srečajo družine ali prijateljev. Dogaja se tudi, da imajo ženske neko redno zaposlitev, občasno pa še vedno delajo kot prostitutke. Kar pa se tiče tujk. Ko z organizacijo hodimo na teren, opažamo, da gre zelo različne narodnosti, ne stereotipno samo vzhodne Evropejke.

Pa bi vi, kot nekdo, ki je delal v tem poklicu in ki dela z ljudmi, ki delajo v prostituciji, ocenili, da je res veliko trgovine z ljudmi?

Ne.

Ne? Torej politika trgovino z ljudmi uporablja kot izgovor, da bi lažje regulirali prostitucijo?

Ja, gotovo je uporabljeno kot taktika, da se spolne delavce še bolj izključi. Da se zadevo prikaže, kot da gre za izjemno kriminalne aktivnosti. Ne pravim, da trgovina z ljudmi ne obstaja, ampak prepričana sem, da ni tako razširjena, kot jo prikazujejo mediji. Če bereš časopise, bi si mislil, da so v prostitucijo vsi prisiljeni in da je večina spolnih delavk osemnajstletnic iz Romunije. Ampak z našo organizacijo Proud hodimo na teren, kjer opažamo, da je povprečna starost spolnih delavk okoli 40 let.

Vsakič, ko se čez dan sprehodiš po Red Light Districtu, so v izložbenih oknih večinoma starejše ženske. Opazila sem, da se mlajše ženske večinoma pojavijo šele zvečer in ponoči. Ne glede na čas pa sem imela vedno občutek, da je Red Light District varen kraj. Tudi zato, ker je res veliko turistov. Ko pa sem se pripravljala na ta intervju, sem našla veliko informacij o kriminalnih aktivnostih. Zato se mi zdi pomembno, da dobim te informacije iz prve roke.

Ja, res je, Red Light District je precej varen kraj. Pravzaprav so izložbena okna zelo varen prostor za delo, saj je veliko družbenega nadzora, tudi tvoji kolegi in kolegice so precej blizu, ker so sobe z zadnje strani povezane in lahko v nujnem primeru hitro pridejo do tebe. Vedno je nekdo tudi v pisarni nad oknom. Zato je res varen prostor in legalen prostor. Ilegalni prostori, ko ljudje na primer delajo doma, so veliko bolj nevarni.

Ker si sam?

Ja. Če dobiš stranko s slabimi nameni, ta ve, da je to, kar počneš, ilegalno (delo od doma op. a.). Tako ve, da ne boš šla na policijo, kar te naredi še bolj ranljivo. Če se razve, da ilegalno opravljaš spolno delo, lahko to sporočijo stanovanjski skupnosti in posledično te lahko izselijo, celo otroke ti lahko odvzamejo. Ukrepi so lahko zelo strogi. Morda tvoje delo sploh ni tako zelo ilegalno, kot se sliši. Lahko si ilegalna spolna uslužbenka, pa vseeno plačuješ davke, si registrirana pri gospodarski zbornici in imaš urejeno dokumentacijo, ampak uradno delaš ilegalno zaradi tega ’usranega’ sistema podeljevanja licenc.