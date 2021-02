Veterinar in pes z glasbenim nastopom zaslovela na družbenih omrežjih

V Ukrajini sta na družbenih omrežjih zaslovela pojoči pes in veterinar. Veterinar iz mesta Černivtsi rad igra harmoniko in včasih raztegne meh tudi pred svojimi štirinožnimi pacienti. In eden izmed njih, jazbečar Fantik, se mu je med igranjem znane ukrajinske pesmi pridružil z glasnim pasjim petjem. Da sta oba šele začetnika, je priznal veterinar, a je hkrati napovedal, da bosta imela kmalu skupni koncert.

