Veterinarji uspešno rešili štiri zaraščene mačje mladiče

Zgodba s štirimi srečnimi konci. Mačja mamica je v Turčiji skotila štiri prav posebne mladičke, ki pa so imeli zaraščene repke. K sreči so mladičke in mamico našli dobri ljudje, ki so zaraščene mladičke odpeljali na bližnjo veterinarsko kliniko, kjer so vse štiri uspešno ločili.

Zaraščeni mačji mladiči pred operacijo Zgodba ima tako kar štiri srečne konce. No, v bistvu pet, saj so tudi mamici in njenemu naraščaju našli odgovornega posvojitelja, ki zdaj skrbi zanje. Veterinar Muhammet Coduroğlu, ki je opravil poseg, je posnetek objavil na Facebooku, kot je dejal za turške medije, pa bodo mladički kmalu povsem okrevali. Nekaj težav bo imel le eden od njih, ki bo zaradi posega nekoliko neobičajno hodil, a za zdaj predvidevajo, da bo z ostalimi tremi vse v najlepšem redu. "Pri enem mladičku smo morali odstraniti del tačke, ki pa je bila zaradi zaraščenih repkov močno poškodovana," je dejal veterinar, ki se s takšnim primerom štirih zaraščenih muckov še ni srečal.