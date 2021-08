VIDEO: V Bovcu ji je obljubil skok s padalom, nato pa jo je še zaročil

Pred približno dvema tednoma je Sophus iskal podjetja, ki izvajajo skoke s padalom, in kontaktiral tudi ekipo Skydive Bovec. Želja pa je bila, da bi rad po skoku presenetil punco in jo zaročil. "Ker takšne storitve tukaj pri nas še nismo izvedli, smo razmišljali, da bi bilo v Skydive Bovec lepo začeti tudi s takšno storitvijo in parom omogočiti nepozabna doživetja z nami še na malo drugačen način," so sporočili padalci.

Kot so nam še dejali, se je zaročenec za storitev pozanimal že pri sosedih Avstrijcih, ampak ni naletel na veliko podpore. Bovška ekipa pa je izziv sprejela in vsi so se zelo pripravili na to, "da smo z veseljem osrečili par." "Z gospodom smo si dopisovali vsak dan in poskušali čim bolj gladko splanirati, da bi vse steklo tako, kot mora. Ves čas smo preverjali tudi vreme, ki pa se je na koncu izkazalo kot odličen pomagač pri našem načrtu", so še razložili v Skydive Bovec in, skupaj z našo ekipo, srečnemu paru zaželeli še ogromno skupnih let.